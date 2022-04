Ônibus fica destruído ao colidir com rota de empresa em avenida de Manaus

Por sorte, não havia ninguém nele e nem passageiros no transporte de linha. Os danos foram apenas materiais, mas o coletivo e o micro permanecem na pista no aguardo da remoção, já que ficaram destruídos na colisão.

O acidente foi causado pelo micro-ônibus, que estava estacionado na via e perdeu o freio de mão. O veículo invadiu a pista, atravessou na frente do coletivo e foi jogado para uma área de mata.

Manaus/AM – Um ônibus do transporte público colidiu com um micro-ônibus de uma empresa particular na manhã desta quinta-feira (14), na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste.

