Ônibus do Idoso com atendimentos psicossociais, jurídicos e de saúde é entregue em Manaus

Manaus/AM - Foi entregue nesta segunda-feira (27) o Ônibus do Idoso, estrutura que vai permitir a realização de mutirões itinerantes com atendimentos psicossociais, jurídicos e de saúde para grupos da terceira idade da capital e Região Metropolitana de Manaus. A entrega ocorreu durante o Baile do Idoso, no Studio 5 Shopping e Convenções, Zona Sul de Manaus.

Os serviços oferecidos pela Unidade Móvel serão coordenados pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejusc). Será disponibilizado escuta qualificada, atendimento psicológico, jurídico e de serviço social, que busca identificar possíveis casos de violação de direitos. Além disso, o Governo do Amazonas vai disponibilizar fisioterapeutas e técnicos de enfermagem para reforçar o cuidado da saúde destes idosos.

Serão oferecidos ainda, acompanhamento de profissionais de educação física aos grupos que já participam do projeto Vida e Saúde do Idoso Ativo. O projeto contribui com a melhoria da qualidade de vida dos idosos, estimulando a participação deles nas ações e programas que privilegiem o envelhecimento ativo, com foco na cidadania, longevidade e inclusão social.