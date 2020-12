Ônibus colide com barranco e uma pessoa fica ferida em Manaus

Manaus/AM - Uma pessoas ficou ferida em um acidente envolvendo ao menos um ônibus do transporte público na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte. O veículo saiu da pista e invadiu a calçadas chocando contra um barranco

A colisão ocorreu por volta das 6h40 nas proximidades do Condomínio Alegro. O Samu foi acionado para prestar socorro a vítima e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local. O trânsito apresenta lentidão na área.