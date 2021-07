ONG realiza ação de vacinação antirrábica para cachorros em Manaus

“Acreditamos no poder transformador que os animais proporcionam e para nós isto está diretamente ligado à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida deles e das pessoas. Por isso, para nós é uma alegria ter a oportunidade de traduzir esta relação, apoiando e colaborando com um trabalho tão valioso, como o realizado pelo ONG Anjos de Rua Manaus”, disse Marques.

De acordo com o fundador da ONG, vereador Kennedy Marques, o principal objetivo da ação é mostrar a importância de cuidados na saúde do cão.

Manaus/AM - Uma ação realizada pela ONG Anjos de Rua Manaus acontece neste domingo (25) no Shopping Phelippe Daou, localizado na Avenida Camapuã, Cidade de Deus, Zona Norte. O evento, “Um dia bom pra cachorro” contará com atividades de vacinação antirrábica, orientação sobre castração, limpeza de ouvido, corte d dunas, vermifugação e outras ações.

