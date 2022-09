Omar e Bolsonaro quase se encontram em TV de Manaus e causam tensão

A possibilidade do encontro gerou clima de tensão entre os assessores dos dois políticos, pois ambos entraram pela mesma portaria. O encontro só não aconteceu porque Bolsonaro chegou para a gravação 15 minutos antes do senador.

Manaus/AM - O presidente Jair Bolsonaro (União), que cumpriu agenda de campanha em Manaus na quinta-feira (22), quase teve um encontro com um dos seus adversários políticos no estado, o senador Omar Aziz (PSD). Ambos participaram de gravações em uma emissora de TV local, no mesmo horário.

