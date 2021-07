Omar Aziz faz denúncia na CGU contra conselheira Yara Lins

Manaus/AM - O senador Omar Aziz apresentou denúncia à Controladoria Geral da União (CGU) contra a Conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Yara Lins, a acusando de crimes como nepotismo, lavagem de dinheiro e patrimônio incompatível com a renda. A denúncia também foi feita à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGE).

Na notícia-crime, Omar afirma que realizou uma apuração que levanta indícios de crimes por parte de Yara Lins, que é mãe do deputado Fausto Júnior, além do envolvimento de outros familiares como o próprio deputado e outros três filhos da conselheira, e ainda do advogado André Luiz Guedes da Silva.

O senador explica que deu início à investigação após o depoimento de Fausto Júnior na CPI da Covid, quando os senadores ficaram perplexos com o fato do governador Wilson Lima não ter sido indiciado na CPI da Saúde diante das inúmeras irregularidades apontadas pelo próprio relator.

Confira a íntegra do documento: