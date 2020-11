Oito toneladas de alimentos vão ser distribuídas em Manaus

Manaus/AM - Iniciada no mês de junho, a arrecadação de donativos da campanha #ManausSolidária, da Prefeitura de Manaus, executada em parceria com a rede Assaí Atacadista, chegou ao fim com cerca de 8 toneladas de alimentos e centenas de produtos de higiene pessoal e limpeza arrecadados.

Destinadas a pessoas em vulnerabilidade no período da pandemia de covid-19, as doações são resultado da iniciativa do Fundo Manaus Solidária com o apoio do Instituto GPA, braço social da rede de supermercados.

“Sou extremamente grata a todos os nossos parceiros, que acreditam no trabalho do Fundo Manaus Solidária e estão dispostos, junto à sociedade, a colaborar conosco na assistência a quem mais precisa. Por meio de iniciativas como essa, conseguimos amenizar os impactos da pandemia na vida das pessoas mais vulneráveis, oferecendo alimentação de qualidade nas cozinhas comunitárias da prefeitura”, afirmou a presidente do Fundo Manaus

Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Segundo o gerente de uma das unidades Assaí em Manaus, Carlos Gonzaga, o varejo alimentar é um serviço essencial no cenário da Covid-19 e, por isso, a empresa também realiza várias doações a instituições sociais pelo, incluindo o Fundo Manaus Solidáriade.

Clientes e colaboradores da rede de supermercados eram incentivados, por meio do sistema de som das lojas, a contribuírem com a campanha #ManausSolidária com mensagens que falam sobre a importância da solidariedade e também quanto à transparência das ações do Fundo Manaus Solidária.