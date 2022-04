Oito casas são destruídas após incêndio na Raiz, em Manaus; vídeo

Manaus/AM - O incêndio registrado na manhã deste sábado (30) atingiu 8 casas na rua Nova Olinda, no bairro Raiz, na zona Sul de Manaus.

Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndios de casas no bairro Raiz em Manaus pic.twitter.com/EbUAGWpR11 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 30, 2022

De acordo com o chefe de operações da Defesa Civil, José Mendes, as residências atingidas eram casas que estavam sendo demolidas pelo projeto Prosamim Manaus, e um homem estava morando no local.

“Até o momento sabemos que foram 8 residências que já estavam sendo demolidas. Um morador invadiu o local [atingido pelo fogo] e estava se abrigando [na casa] e já tomamos as providências para dar apoio social a ele”, explicou.

O fogo começou em uma das casas e se alastrou para outras residências. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida. Não há registro de pessoas feridas.