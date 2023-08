Obras do viaduto 'Rei Pelé' iniciam em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus começou as obras do viaduto Rei Pelé, na Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). No canteiro de obras, máquinas e homens fazem a escavação do solo e a implantação das primeiras estacas de sustentação do viaduto.

“Essa etapa do projeto (geométrico) é importante para obtermos informações básicas a respeito da geomorfologia da área, além de definir a viabilidade técnica, econômica e social da obra. São etapas cruciais que nos ajudam a garantir a qualidade de entrega preconizada pelo prefeito David Almeida”, esclareceu o secretário de Obras, Renato Junior.

Em vistoria à obra na última terça-feira (8), o secretário constatou, junto ao corpo técnico, a necessidade de implantar mais de 1,5 mil estacas de sustentação. “A empresa terceirizada iniciou a implantação das primeiras estruturas. Vamos seguir a determinação do prefeito David de acelerarmos os passos para que essa obra seja entregue logo à população”, explicou.

No local, torres de alta e baixa tensão foram identificadas pela equipe. “Por isso, tivemos de empreender alguns cuidados, até para resguardar os trabalhadores. Isso nos atrasou um pouco, assim como também a necessidade de se estudar o solo, para implantar as estacas. Não podemos colocar em risco a vida das pessoas que trafegam por aqui”, destacou Renato Junior.

Conforme o secretário, as obras serão intensificadas na madrugada para acelerar a conclusão do projeto. “Vamos trabalhar de dia e de noite, para que possamos entregar a Manaus uma obra que resolva esse problema viário. Uma solução tão esperada pela população das zonas Norte e Leste”, complementou.