Obras da feira do Alvorada avançam em Manaus

Manaus/AM - As obras da feira municipal do bairro Alvorada, Zona Oeste, estão avançando e dando uma cara nova no local, conforme informou a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), nesta quinta-feira (25).

Os trabalhos darão dias melhores para permissionários e clientes da feira com a reforma nos boxes no setor de peixes e carnes, além de um novo revestimento cerâmico para facilitar a limpeza e a higiene do espaço público.

Até o momento, o serviço está adiantado, com boxes novos, bancadas, pisos trocados, instalações elétricas e teto forrado. E, agora, segue para a segunda etapa da reforma, que é revitalizar a parte debaixo da feira, onde são construídos vários boxes novos para que o local fique padronizado.

A feira municipal Alvorada 2 conta com 45 permissionários. Foi criada em 1970 e sua última reforma foi em 1997 (há 25 anos). Possui 1.460 metros quadrados de área, gerando quase 140 empregos diretos e mais de 4.000 indiretos.