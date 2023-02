Obra em trecho próximo ao Porto Chibatão será entregue em março em Manaus

Manaus/AM - As obras de implantação do pavimento rígido no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Rodrigo Otávio, trecho próximo ao porto Chibatão, serão entregues em março em Manaus.

De acordo com o fiscal da obra, engenheiro Igor Mendes, os serviços de concretagem da pista serão finalizados ainda nesta sexta-feira (03) e, a depender das chuvas, em 30 dias a via deve estar apta ao tráfego de veículos pesados novamente.

No trecho, que é portuário, problemas de infraestrutura são corriqueiros no pavimento, agravados pelo intenso tráfego de veículos pesados, especialmente caminhões com contêineres, que fazem rota do Porto Chibatão até as empresas do Distrito Industrial de Manaus.

Os problemas de afundamento da pista nessa área eram causados pela fragilidade do antigo pavimento, feito apenas com massa asfáltica, sem a concretagem, o que tornava a base extremamente flexível, não suportando o peso das carretas que circulam diariamente nessa área.

As equipes de engenharia fizeram um estudo e, antes da implantação do asfalto, realizaram toda a preparação do solo, para evitar a formação de buracos. Em toda a extensão da via, foram realizados serviços de terraplanagem, com recuperação da base e sub-base do solo.

Em seguida, foi aplicada uma camada de 20 centímetros de espessura de concreto compactado a rolo, para estabilizar e regularizar a base, e feita toda a armadura do pavimento rígido, com barras de aço, para garantir a sustentação das cargas, sem deformidades na pista. Ao fim, as equipes aplicam os 20cm de concreto e aguardam a cura do pavimento, agora, rígido.

A obra é realizada em três etapas, para não causar transtornos ao trânsito. Enquanto aguardam o processo de cura do concreto, as equipes da Prefeitura de Manaus farão os serviços de revitalização do entorno, com obras de reestruturação das calçadas, meio-fio e sarjetas. Todo o trecho será sinalizado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).