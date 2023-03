Obra é concluída e tráfego de veículos é liberado próximo ao Porto Chibatão em Manaus

Manaus/AM - Após 8 meses de obras, o cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Rodrigo Otávio, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul, está liberado para tráfego, nesta sexta-feira (3), nas proximidades do Porto do Chibatão.

Os serviços iniciaram em julho do ano passado após uma análise da fragilidade do asfalto por conta do fluxo constante de carretas na localidade. Agora o trecho conta com uma camada de concreto reforçado para garantir a sustentação das cargas, sem deformidades na pista.

Todo o trecho foi sinalizado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).