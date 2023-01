Obra do viaduto na avenida das Torres iniciará nesta quinta em Manaus

Um projeto executivo e básico está sendo desenvolvido e prevê que o trabalho se estenda a 200 metros para cada lado da rua Barão do Rio Branco, inclusive com alargamento de algumas vias no entorno e a implantação de uma nova rua.

Manaus/AM - A ordem de serviço para a construção do complexo viário Prefeito José Fernandes, que irá interligar a avenida das Torres e a avenida Rio Branco no bairro Flores, zona Centro-Sul, foi assinada nesta quarta-feira (4). A obra, que está orçada em R$ 49 milhões, iniciará, nesta quinta-feira (5), e a previsão de entrega da obra é de 18 a 24 meses.

