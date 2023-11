Obra de alargamento da Avenida Ephigênio Salles será entregue em dezembro, diz prefeito

O prefeito David Almeida inaugurou na manhã desta quinta-feira (16) a nova passarela na avenida Ephigênio Salles, no trecho em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), na zona Centro-Sul de Manaus. A obra, que é uma parceria da Prefeitura de Manaus com o governo do Estado, impactará diretamente na fluidez do trânsito na área, que é considerada um dos maiores “gargalos” da cidade.

Durante a entrega da passarela, o prefeito também deu informações sobre o alargamento da avenida Ephigênio Salles.

"Essa é a primeira etapa, que é a passarela com os elevadores, vamos eliminar esse semáforo em frente ao TCE, dando maior fluidez ao trânsito aqui na avenida Ephigênio Salles. A segunda parte da obra é o alargamento da avenida Ephigênio Salles no trecho da Recife até a Via Láctea. A nossa meta é entregar até o dia 31 de dezembro”, disse Almeida.

O alargamento da via segue em execução, a partir das desapropriações no entorno, para a criação de uma terceira faixa de veículos no sentido bairro-Centro.

A avenida é alargada em uma faixa, na extensão de 1,2 quilômetro, no trecho a partir da avenida Mário Ypiranga Monteiro (Recife) até a avenida Via Láctea. A retirada do canteiro central foi finalizada, assim como a concretagem e a instalação de 450 divisores de pista.