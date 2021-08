Número de mortes em acidentes em 2021 já é maior que todo 2020 no Amazonas

Manaus/AM - De janeiro a agosto deste ano, 162 pessoas já morreram em virtude de acidentes de trânsito no Amazonas, o que representa um aumento de 19%, se comparado a todo ano passado, quando 136 pessoas perderam a vida. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (31), pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Na ocasião, o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, anunciou uma operação, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), que visa reduzir os números de acidentes de trânsito em Manaus.

“Se a gente intensificar o trabalho, se a população se conscientizar também da sua responsabilidade e contribuir conosco nessa busca para um trânsito mais seguro, a gente consegue fechar o ano com o número ainda dentro da estabilidade de acordo com a média nos últimos três anos. Esse é o nosso objetivo, esse é nossa perspectiva”, explicou.

A operação foi anunciada dias após alguns acidentes de trânsito chocarem a população, como o caso de madrasta e enteada que morreram esmagadas entre dois caminhões na última sexta-feira (27), na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Já na madrugada do domingo (29), Karoline Medeiros Guimarães, 24, morreu em um acidente de carro no bairro Ponta negra, Zona Oeste. Ela estava com o namorado, que dirigia o carro no momento da tragédia. Ele sobreviveu e está internado.

No mesmo dia, pela noite, um adolescente de 17 anos morreu após colidir contra um poste na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste, por volta das 23h45.