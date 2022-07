Novos servidores da Manaus Previdência concluem treinamento

Essa foi a estreia do novo laboratório de inclusão, que foi revitalizado e reativado para o retorno das atividades práticas, tanto para treinamento de servidores quanto para cursos ao público externo. O laboratório funciona no prédio anexo da autarquia, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, Chapada, zona Centro-Sul.

O curso foi criado pelo Setor de Tecnologia da Informação (STIN) como uma forma de integrar os novos servidores e estagiários, a fim de que tenham um relacionamento mais eficiente com as ferramentas que eles dispõem.

Manaus/AM - Os novos servidores e estagiários da Manaus Previdência, um total de 15, puderam aprender mais sobre os processos e sistemas previdenciários com o treinamento de “Introdução aos recursos tecnológicos” da autarquia, concluído nesta sexta-feira (29), no Laboratório de Inclusão Digital (LID) da instituição.

