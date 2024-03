Novos conselheiros do Concultura para o biênio 2024-2026 são empossados em Manaus

Manaus/AM- 16 novos conselheiros do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), foram empossados nesta quarta-feira (13), no Palácio Rio Branco, Centro Histórico da cidade. Os novos membros do conselho para o biênio 2024-2026 são representantes da sociedade civil dos oito segmentos artísticos e oito do poder público.

O salão nobre do Palácio Rio Branco, sede do Concultura, recebeu artistas e fazedores de cultura, além dos titulares da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sec), Marcos Apolo, representantes de órgãos municipais e demais convidados. O decreto de posse foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), do dia (12).

Os novos conselheiros eleitos para o biênio 2024-2026 são: Marcivana Sateré-Mawé e suplente Domingos Sávio (Cultura Étnica); Bosquinho Poeta e suplente Thiago Roney (Literatura); Loren Luniére e suplente Jackson Colares (Música); Dominique Jaci e suplente Paulo Ricardo (Audiovisual); Maycon Jonas Cardoso e suplente José Neto (Cultura Popular); Avelino Astro e suplente Michell Melo (Artes Visuais); Daniely Peinado e suplente Valderes Souza (Teatro e Circo); e Alcides Januário e suplente Francis Baiardi (Dança).