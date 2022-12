Novo protocolo é adotado no serviço de PrEP ao HIV ofertado em UBSs de Manaus

Manaus/AM - Um novo protocolo está sendo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no serviço de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV, ofertado em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Manaus. O protocolo atualizado pelo Ministério da Saúde trata sobre a ampliação do público atendido, exames de rotina, dose de ataque, entre outros pontos.

A gerente de Vigilância Epidemiológica da Semsa, Cláudia Rolim, explica que a PrEP passa a ser indicada para adolescentes a partir de 15 anos de idade, que tenham risco aumentado de infecção pelo HIV. O serviço consiste na tomada diária de uma medicação ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS) capaz de impedir que o vírus, causador da Aids, infecte o organismo.

Além da ampliação da faixa etária, o novo protocolo também recomenda que o usuário tome dois comprimidos do medicamento no primeiro dia de uso, método chamado de “dose de ataque”, seguindo com um comprimido diário a partir de então.

Cláudia Rolim detalha, ainda, que os exames de rotina foram simplificados e tiveram a frequência reduzida para até 12 meses. “O usuário poderá buscar a unidade antes se houver necessidade de realizar exame para esclarecimento de casos suspeitos de estarem em janela imunológica, período entre a infecção e a identificação de anticorpos, dando agilidade ao processo diagnóstico”, acrescenta.

O novo protocolo da PrEP pode ser acessado pelo público em geral no link https:/is.gd.pcdtMS. Até outubro deste ano, as quatro unidades de referência da Semsa atendiam 947 pessoas com o serviço. Confira os endereços:

1 – Clínica da família Carmen Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul (zona Norte);

2 – Clínica da família Desembargador Fábio do Couto Valle, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, s/nº, no Jorge Teixeira 3 (zona Leste);

3 – Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Luiz Montenegro, localizada na rua Pico das Águas, nº 527, Nossa Senhora das Graças (zona Sul);

4 – Clínica de saúde da família Raimundo Franco de Sá, na rua Virgílio Ferreira, nº 112, Nova Esperança (zona Oeste).