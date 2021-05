Novo posto de vacinação vai funcionar dentro de supermercado em Manaus

Quem não conseguiu se cadastrar no sistema e atender aos critérios para a vacinação na etapa atual da campanha, pode ir diretamente ao ponto de vacinação, com os documentos obrigatórios.

Ele vai substituir o ponto que funcionava no Terminal de Integração 6 (T6), no Lago Azul. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a mudança foi feita com o intuito de facilitar o acesso dos moradores da zona Norte à vacinação.

Manaus/AM - Um novo ponto de vacinação contra a Covid-19 será instalado nos próximos dias, no estacionamento do supermercado Coema, localizado na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

