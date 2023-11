Nove unidades de saúde ofertam vacinação contra Covid-19 neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Em continuidade às ações de enfrentamento e controle da Covid-19, a Prefeitura de Manaus oferta o serviço de vacinação contra a doença em nove unidades básicas, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), neste sábado, 18/11. As unidades estão distribuídas em todas as zonas distritais urbanas de saúde da capital, Norte, Leste, Oeste e Sul, com funcionamento no horário das 8h às 12h.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça a importância da imunização, não apenas para o controle da Covid-19, ao evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2), como também para reduzir os riscos de agravos sérios de saúde decorrentes da doença entre a população.

“Mesmo não sendo mais causa de emergência de saúde pública, a Covid segue circulando. Isso contribui para o surgimento de variantes, que podem ter maior capacidade de infecção ou até de causar doenças graves. A vacina protege cada um, e cada um protege a todos”, diz.

Uma das estratégias da Semsa para manter a doença sob controle, assinala a secretária, é justamente a oferta da vacinação aos sábados. “Quem não tem horário disponível nos dias úteis, em razão dos estudos ou do trabalho, pode buscar uma das nossas nove unidades para iniciar ou atualizar o esquema vacinal”, orienta.

O imunizante contra a Covid-19 é indicado para todas as pessoas, a partir dos 6 meses de idade. O esquema vacinal abrange duas doses iniciais, mais reforço, com intervalo de quatro meses entre aplicações. É possível consultar a situação vacinal e as doses a receber, segundo recomendações do Ministério da Saúde, por meio do Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). Na plataforma on-line, basta selecionar a opção “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

Para receber a dose indicada, seja do esquema primário ou de reforço, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS. Os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças menores de 12 anos para a aplicação da vacina nas unidades de saúde da prefeitura.

Confira os pontos de vacinação da Semsa em funcionamento neste sábado, 18/11:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua A, s/nº, Cidade Nova 1

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1