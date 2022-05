Nova turma de Guardas Municipais começa hoje treinamento para uso de armas em Manaus

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (04) terá início a segunda turma, com 79 guardas a ser treinados inicialmente para uso de armas de fogo em Manaus. Destes, oito são mulheres que se apresentaram de forma espontânea para participar da capacitação. No dia 18, todos deverão participar das aulas práticas, no estande de tiros do Exército brasileiro.

“Dando continuidade ao processo de implantação da Secretaria Municipal de Segurança, criada pelo prefeito David Almeida, estamos concluindo a primeira turma do treinamento teórico, instruções relativas ao uso de arma letal. Em seguida, será feito o treinamento prático, capacitando, dessa forma, nossos guardas municipais para que possam bem desempenhar a sua função de reforçar a segurança na cidade de Manaus”, informou o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

No segundo e último módulo, a primeira turma de guardas recebeu orientações sobre equipamentos e acessórios como coldre, colete balístico, porta-carregador; fundamentos do tiro, incluindo base, empunhadura, visada, acionamento do gatilho e respiração; e cuidados com a manutenção dos armamentos.

Também fez parte da programação desta terça-feira, treinamento em técnicas de tiro; panes e incidentes de tiro; identificação de meios de proteção e tomada de posições: cobertura e abrigo; e técnicas de tiro defensivo, incluindo técnicas de tiro em baixa luminosidade, embarcado, em deslocamento e em ambientes confinados.