Nova rodoviária de Manaus terá serviços essenciais

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na tarde desta segunda-feira (19), a ordem de serviço para adequação e adaptação do novo terminal rodoviário 6 (T6), localizado no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade.

O novo terminal rodoviário terá uma estrutura de cobertura que irá proteger as áreas essenciais do local, ampla área de embarque e desembarque, serviços públicos, restaurante, praça de alimentação, guichês para venda e compra de passagens, aproximadamente cem vagas de estacionamento (táxi/aplicativos, idosos, deficientes, ônibus), 18 lojas, correios, área administrativa, juizado de menores, depósito, cabine para envio e recebimento de cargas, e paraciclos.

A proposta da nova rodoviária prevê 7.780 metros quadrados de área construída, no terreno de 25.000 metros quadrados, com integração de ônibus urbano e rodoviário. O local beneficiará a população com serviços essenciais, resultado de convênio entre prefeitura e estado. Já existem tratativas para levar órgãos que ofereçam atividades de interesse coletivo dos moradores do entorno.

A infraestrutura irá melhorar, significativamente, a qualidade de vida dos moradores do bairro que, agora, poderão realizar suas atividades cotidianas com mais facilidade e comodidade.

Mais Mobilidade

Além disso, a transferência da rodoviária trará melhorias no transporte público, com linhas mais eficientes e modernas, além de um terminal mais organizado e seguro. Os moradores poderão se deslocar para outras partes da cidade com mais rapidez e conforto, sem precisar enfrentar longas filas ou esperar por horas.

Uma nova adequação da frota será realizada e os serviços serão implantados, diminuindo o número de carros nas vias principais e na região central da cidade, tornando o sistema mais rápido e as viagens ocorrerão em um tempo mais curto. Outro benefício da transferência da rodoviária para o bairro Lago Azul é a revitalização da área, que irá impulsionar o desenvolvimento local e atrair novos investimentos.

Além da sua localização ser próxima às principais rodovias, ela terá três acessos, que serão pelas avenidas Governador José Lindoso e Comendador José Cruz, e ramal do Acará, com estacionamento para 104 veículos, incluso à Pessoa com Deficiência (PcD) e idosos, carga e descarga e táxis, e estacionamento para ônibus de viação e duas guaritas. Contará também com dez baias para ônibus de viação, com área para embarque e desembarque distintos, com acesso exclusivo para passageiros, dando mais segurança aos mesmos e aos funcionários.

Dentro de suas dependências, terá uma plataforma exclusiva para ônibus urbano, dando maior facilidade a locomoção dos passageiros para outros pontos da cidade. Com uma estrutura superior à existente, a nova rodoviária contará com quatro banheiros, sendo dois femininos e dois masculinos com quatro cabines convencionais e uma para deficientes em cada banheiro, dando um total de 20 cabines, dois fraldários, um vestiário masculino e um feminino com dois vasos e dois chuveiros cada um para uso exclusivo de funcionários.