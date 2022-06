Nova rodoviária de Manaus terá operações de transporte internacional

Manaus/AM - O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida assinaram, nesta segunda-feira (20), um convênio de R$ 13,7 milhões para construir novo Terminal Rodoviário de Manaus, que irá realizar as operações de transporte intermunicipal, interestadual e internacional. As obras de adequação e adaptação acontecerão no T6, no bairro Lago Azul, zona norte, que dará lugar à nova rodoviária.

“Isso aqui é resultado desse encaminhamento entre prefeitura e também Governo do Estado, para que a gente possa melhorar, sobretudo, a mobilidade aqui na nossa capital”, disse o governador.

O convênio que vai permitir a implantação do novo Terminal Rodoviário de Manaus está sendo executado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas (UGPE) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus (IMMU). Já a construção do T7 será feita por execução direta do Município.

“Eu me uni ao governador em prol do benefício para a população da cidade de Manaus, o governador estende sua mão para a população da capital”, destacou o prefeito.