Nova Guarda Municipal recebe armamento letal em Manaus

O novo armamento será utilizado apenas em último caso, quando a segurança do espaço público e do servidor estiver em risco.

"Hoje, entregamos o armamento para os 32 aprovados na primeira turma de formação. Vamos juntar a esses, mais ou menos, cem guardas municipais e mais policiais militares, que serão integrados, por meio de um convênio com a Polícia Militar do Amazonas, onde compraremos os dias de folga, para que possamos dar a nossa contribuição para a segurança da nossa cidade", destacou o prefeito David Almeida.

Manaus/AM - A primeira turma com 32 guardas municipais receberam armamento letal, nesta nesta terça-feira (18), que será mais uma ferramenta integrada aos serviços de segurança pública. Além das armas de fogo, os agentes também terão alternativas não letais com táticas de imobilização, spray de pimenta e taser de choque elétrico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.