Nota Premiada tem mais 27 ganhadores em Manaus

A lista completa com os nomes dos contemplados neste sorteio está disponível no endereço eletrônico: https://notapremiada.manaus.am.gov.br/ganhadores

Com este, que já foi o sexto sorteio de 2023, a prefeitura já soma mais de 160 felizardos somente neste ano. O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, que participou da entrega dos cheques, aproveitou para frisar que qualquer cidadão residente em Manaus pode participar da campanha e concorrer aos prêmios em dinheiro sorteados mensalmente. O cadastro pode ser realizado no site: notapremiadamanaus.am.gov.br.

Manaus/AM - Mais 27 ganhadores da Campanha Nota Premiada receberam as premiações, nesta terça-feira (15), no auditório da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), na zona Sul de Manaus.

