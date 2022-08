Nota Premiada entrega mais R$ 112 mil em premiações em Manaus

A Prefeitura de Manaus alerta ainda, que as notificações aos ganhadores são feitas exclusivamente pelos servidores da Semef. O ganhador pode sempre conferir a veracidade da informação consultando a lista de ganhadores de cada sorteio por meio do endereço eletrônico: http://notapremiada.manaus.am.gov.br/ganhadores.

Para concorrer aos prêmios da Nota Premiada Manaus, é necessário realizar um cadastro prévio no site oficial da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). A partir daí, basta solicitar sempre sua Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) registrada com o CPF.

Manaus/AM - Mais 27 contemplados da campanha Nota Premiada Manaus receberam seus cheques simbólicos da Prefeitura de Manaus, sendo um total de R$ 112 mil em prêmios. A premiação ocorreu nesta terça-feira (09) no auditório da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manaus (Apae) Manaus, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

