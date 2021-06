No Dia dos Namorados, servidora é surpreendida com flores em posto de vacinação em Manaus

A mulher, que é lotada na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estava no Sambódromo para participar do viradão de vacinação que imuniza neste sábado (12) e domingo (13) pessoas da faixa etária acima dos 40 anos.

De acordo com o servidor, a ideia partiu como forma de comemoração aos 13 anos de casados com a também servidora municipal Venância Alves.

Manaus/AM - Para surpreender a mulher neste Dia dos Namorados, o servidor da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, José da Cruz, compareceu com flores ao posto de vacinação montado no Sambódromo, bairro Dom Pedro Zona Centro-Oeste.

