Nilton Lins oferece atendimentos odontológicos para comunidade em Manaus

De acordo com o professor e coordenador do curso de Odontologia da Nilton Lins, Naildon Aguiar Cordeiro, a instituição dispõe de consultórios especializados e os atendimentos dos pacientes são feitos nas aulas práticas e estágios, sob supervisão direta dos professores.

A iniciativa faz parte das ações da Universidade voltadas para a responsabilidade social e de permanente integração e interação com a cidade e a população, além de incentivar a aplicação do conhecimento técnico-teórico adquirido nas salas de aula, com a prática e com resultados diretos e benefícios no cotidiano das pessoas.

Manaus/AM - Com 18 anos prestando atendimentos e serviços odontológicos para a sociedade, a Universidade Nilton Lins retoma este mês, os serviços e tratamentos odontológicos abertos para toda a comunidade em sua unidade no Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus.

