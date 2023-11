Nilton Lins inova no ensino jurídico com app de Inteligência Artificial

Manaus/AM - Os acadêmicos de Direito da Universidade Nilton Lins estão prestes a experimentar uma nova ferramenta de Inteligência Artificial para a área jurídica. A instituição realizará nesta sexta-feira (3), o workshop " IA no Mundo Jurídico e Empresarial" para implementar o uso do aplicativo on-line AdvIA, tecnologia de inteligência artificial que auxilia na criação de documentos legais personalizados em incríveis 60 segundos ou menos.

A Nilton Lins é pioneira no Amazonas na adoção dessa tecnologia de ponta, que utiliza a interface das três principais plataformas de IA atualmente disponíveis: ChatGPT, Google e Bing (Microsoft). O AdvIA redige documentos legais com segurança jurídica, atendendo aos mais altos padrões técnicos e oferecendo total compatibilidade com dispositivos móveis.

A iniciativa faz parte das ações que a Universidade vem promovendo, por meio de suas vice-reitorias e coordenadorias de cursos, para oferecer à comunidade acadêmica contato com tecnologias inovadoras e é resultado da colaboração entre o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da instituição e a startup amazonense Simões Tecnologia.

O aplicativo não será exclusivo para os acadêmicos de Direito, estando disponível para todo o público interessado, conforme será mostrado no workshop.

Segundo a Vice-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Nilton Lins, Cleuciliz Santana, o AdvIA permitirá que os alunos e profissionais otimizem seu tempo ao lidar com questões burocráticas, possibilitando que se dediquem mais ao estudo de outros temas relevantes para sua formação, bem como confiram aos clientes uma atenção mais personalizada.

"A ferramenta também poderá ser utilizada por profissionais já formados na área e nos setores administrativos e de negócios para a elaboração de contratos, proporcionando a redução de custos, maior produtividade e maior assistência personalizada às demandas de seus clientes", ressaltou a vice-reitora.

O aplicativo será apresentado no workshop gratuito, voltado aos alunos do curso de Direito da Nilton Lins que será ministrado por Lucas Simões, programador e diretor da startup parceira, nesta sexta-feira (3), a partir das 18h30, no Auditório Vânia Pimentel, no campus da Universidade. As inscrições estão disponíveis no site http://cursosextensao.niltonlins.br:8081/.

