Névoa e frio tomam conta de Manaus e previsão para hoje é de chuva

Porém, apesar do friozinho atrativo que o manauara adora, o clima pode mudar nas próximas horas. Segundo o Climatempo, a previsão de temperaturas para hoje é de no mínimo 22° e máxima de 33°. Além disso, deve chover nos períodos da tarde e noite.

Na zona Norte, por exemplo, está completamente encoberta e é até difícil enxergar poucos metros à frente. O fenômeno também se repete nas demais áreas de Manaus e há alta probabilidade da formação de arco-íris no decorrer do dia.

