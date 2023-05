Neguinho da Beija-Flor canta na Ponta Negra neste domingo

Com um repertório regado a muito samba-enredo, Neguinho sobe no palco Murilo Rayol às 18h, onde fará sua apresentação, de forma gratuita, à população da cidade de Manaus.

Manaus/AM - Foi anunciada neste sábado (6), a presença do sambista Neguinho da Beija-Flor como uma das atrações da programação deste domingo (7), na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

