Navio abastecido com insumos para a Zona Franca chega a Manaus

Manaus/AM - Chegou em Manaus da tarde deste sábado (21) o navio Izmir, da MSC, com 140 contêineres abastecidos com insumos para a Zona Franca. Até segunda-feira (23), o navio deve deixar Manaus abastecido com 110 contêineres.

Devido ao baixo nível dos rios do Amazonas, o navio atracou no Super Terminais com 10% da sua capacidade, o que representa a mesma quantidade de carga que as balsas conseguem transportar, com o diferencial da maior celeridade no trajeto. Este é o primeiro navio que o Super Terminais recebe desde o final de setembro.

Oriundo de Vila do Conde, o navio Izmir tem 157 metros e calado de 5,8 metros. Essas características permitiram que a embarcação acessasse a região de Manaus com os insumos necessários para o Estado do Amazonas. A operação complexa para chegada do navio no Super Terminais foi possível graças ao esforço de diversos atores da cadeia logística que se empenham para trazer a embarcação em meio a seca histórica e amenizar a situação crítica que se encontra a indústria amazonense.

“Diante da grande necessidade e condição emergencial que estamos passando, a chegada deste navio torna-se histórica. Foi um trabalho árduo, de muitos dias, mas junto com a MSC conseguimos fazer esta embarcação chegar a Manaus com as condições necessárias para atender nossa linha”, afirma Anibal Simões Lima, gerente operacional do Super Terminais.

“O setor é essencial para a região, já que 85% de todos os produtos que entram e saem de Manaus passam por rios navegáveis. Estamos muito felizes em conseguirmos receber este navio abastecido com insumos para a Zona Franca. Seguimos com a mesma eficiência desses 27 anos de história e nossa equipe permanece preparada para receber as cargas conforme for sendo possível pelas condições fluviais”, explica Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais.

Mais celeridade

A expectativa é a de que nos próximos dias a situação de transporte de cargas em Manaus comece a melhorar. “Conseguimos desviar a rota deste navio e trazê-lo para Manaus. Tivemos a sorte de o Rio Madeira não estar baixando nos últimos dias. Acreditamos que até os próximos 20 dias o rio esteja subindo novamente e situação comece a melhorar”, afirma Paulo Bernardes, da praticagem de Manaus.