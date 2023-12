Natal solidário: Ação distribui cestas básicas para 75 famílias em Manaus

A parceria com o NWADV e o G10 Favelas surgiu após a pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) revelar que, de 2020 a 2022, aproximadamente 21,1 milhões de pessoas no Brasil estavam em situação de insegurança alimentar grave, número 5,35 vezes superior aos dados referentes ao intervalo de 2014 até 2016.

“O impacto dessa campanha vai muito além dos números. É uma demonstração clara de solidariedade em momentos desafiadores. Agradecemos imensamente a todos os envolvidos, desde os doadores até as equipes voluntárias, que tornaram possível essa iniciativa tão significativa”, pontua a presidente do INW, Anne Wilians.

As cestas serão entregues em localidades atendidas pelo G10 Favelas, bloco de líderes e empreendedores sociais que atua em 181 territórios periféricos brasileiros com inúmeras iniciativas de fortalecimento comunitário e mitigação das desigualdades. Em Manaus, a iniciativa pretende beneficiar 75 famílias da comunidade Cidade de Deus.

Manaus/AM - Com o objetivo de promover um Natal mais feliz para famílias em situação de vulnerabilidade, o Instituto Nelson Wilians (INW), uma organização social sem fins lucrativos, deu início esta semana à distribuição de cestas básicas em 27 cidades do país, incluindo Manaus.

