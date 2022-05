Não vacinados são maioria dos internados com Covid em Manaus

No total, foram 582.360 casos confirmados no Amazonas no mesmo período, sendo 290.839 casos em Manaus, o equivalente a 49,94% e 291.521 do interior do estado, 50,06%.

Até ontem, domingo (8), mais de 14 mil pessoas morreram com Covid no Amazonas desde o começo da pandemia.

Os números mostram ainda que 638.924 pessoas também estão com a terceira dose em atraso, ou seja, estão com esquema vacinal incompleto.

Entre as pessoas com Covid internadas na capital, 15 estão em leitos clínicos (1 na rede privada e 14 na rede pública) e 3 em Unidade de Terapia (UTI) na rede pública.

