Não há risco de desabastecimento de gás de cozinha em Manaus, esclarece refinaria

O gás, para atender à demanda de Manaus, está sendo carregado no polo petrolífero de Urucu com auxílio de balsas-tanques que têm condições de atravessar o trecho em restrição de navegação e sendo transportado até Manaus através de navio-tanque."

Manaus/AM - A Refinaria da Amazônia (REAM), divulgou nota na noite desta quinta-feira (5) esclarecendo que, no cenário atual, não há risco de desabastecimento de gás de cozinha em Manaus, mesmo com as dificuldades impostas pela seca, que limita a navegação nos rios da região.

