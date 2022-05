Mutirão para atualização do Cadastro Único é realizado em Manaus

Manaus/AM- A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou neste sábado (21) a 7ª edição do Mutirão de Cadastro Único, mais uma vez realizado no shopping T4, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os mutirões de atualização do Cadastro Único são parte da política da gestão do prefeito David Almeida para a ampliação do alcance dos serviços de assistência social na cidade de Manaus. Por meio do CadÚnico, as famílias em estado de vulnerabilidade social conseguem ter acesso a uma série de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, isenção de taxas para concursos públicos, tarifa social para energia elétrica e muito mais.

Para realizar o agendamento para inserção ou atualização do Cadastro Único é necessário comparecer ao Cras localizado na área de abrangência da unidade familiar. Para mais informações, acesse o site da Semasc no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br.