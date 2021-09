Mutirão já vacinou mais de 44 mil pessoas em Manaus

Mais de 44 mil doses da vacina contra a covid-19 já foram aplicadas em Manaus em apenas um dia e meio. Um balanço parcial mostra que até o meio dia deste sábado, 15,7 mil doses aplicadas. Na sexta-feira (17), forma 28.369 pessoas que receberam a vacinação. No total, até o meio-dia de sábado, 44.069 pessoas foram vacinadas neste mutirão.

Esta é a 20ª edição do mutirão Vacina Amazonas. Na sexta, a vacinação funcionou das 9h às 19h, e mais de 28 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. A ação recomeçou às 9h de sábado e segue até as 18h em 13 locais e mais 34 locais até às 16h. Os locais de vacinação podem ser verificados no site bit.ly/filometrovacina.



De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, o primeiro dia da campanha Vacina Amazonas registrou um número expressivo de doses aplicadas nos pontos de vacinação e manteve o ritmo no segundo dia, mesmo com a forte chuva durante a manhã.



“Isso é muito importante porque nós estamos aqui e as pessoas perguntam, ‘Qual é a meta?’. Nós não temos meta, nós temos desejo, e o meu desejo é que não sobre nenhuma gota de imunizante em nenhum desses locais. Então é muito importante que vocês compareçam. Nós temos aqui a primeira dose para o público de 12 anos ou mais. Temos a segunda dose para aqueles que já estão na época da segunda dose, é só você conferir na sua carteirinha ou no site Imuniza Manaus. E também temos disponível a terceira dose, também conhecida como dose de reforço, para homens e mulheres acima de 70 anos que tenham tomado a sua segunda dose de qualquer vacina”, disse o secretário Anoar Samad.



Os postos de vacinação ofertam doses de reforço para idosos acima de 70 anos que tomaram a segunda dose ou dose única até o dia 31 de março, além da aplicação da primeira e segunda doses para quem ainda não iniciou a imunização ou precisa completar o esquema vacinal. Para o segundo dia de mutirão, a expectativa é a ampliação da demanda, principalmente com a retomada da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, que tiveram a vacinação validada em Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), aprovada na tarde de sexta-feira (17).