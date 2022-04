Mutirão de atendimento para o Cadastro Único é realizado nesta quinta em Manaus

As famílias que serão atendidas já foram comunicadas pelas equipes da Semasc e o atendimento será exclusivo para esse público. A meta é reduzir o tempo de espera no Cras Prourbis, que tem registrado maior procura pelo serviço, atualmente. Mil famílias estão agendadas para serem atendidas apenas nesse mutirão.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realiza nesta quinta-feira (14), um mutirão de atendimento para inserção e atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico) de famílias, referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Prourbis, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital. Os atendimentos serão realizados no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, também na zona Leste, de 8h às 16h.

