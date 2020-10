Musa inaugura trilha e comemora aniversário de Manaus

Manaus/AM - Mesmo em meio a pandemia, o Musa (Museu da Amazônia), consegue trazer alegria para os moradores de Manaus neste 24 de outubro, data em que se comemora o aniversário da capital amazonense. A novidade é a nova trilha com 1000 metros de extensão que segue a partir da torre de observação do Musa até o orquidário.

Nesse trajeto é possível conhecer mais sobre a floresta amazônica e árvores nativas da Reserva Florestal Adolpho Ducke. Mais de 40 árvores no percurso estão sendo catalogadas para serem criados placas informativas e tornar o passeio ainda mais interpretativo.

O Museu da Amazônia reabriu em julho, com medidas de segurança e distanciamento social, para permitir o passeio seguro dos visitantes. Alguns ambientes como o serpentário, laboratório experimental de borboletas e torre de observação tiveram a quantidade de pessoas limitada para evitar aglomeração. Além do uso de máscara, também é obrigatório o uso de calçado fechado (tênis ou bota) para evitar acidentes.

Para o aniversário de Manaus, vale o desconto para moradores da capital, com 50% na visitação. Com isso, quem quiser conhecer o museu numa visita guiada paga apenas 25 reais. Já a visita sem guia sai por 15 reais. Para ter direito ao desconto basta apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência na bilheteria. O desconto vale também para quem nasceu em outra cidade do País, mas hoje mora em Manaus.

O Museu da Amazônia fecha apenas na quarta-feira para manutenção. Nos demais dias funciona normalmente de 8h30 às 16h. O Musa está situado na avenida Margarita, entre os bairros Jorge Teixeira e Cidade de Deus. Conheça mais do Musa nas nossas redes sociais usando @museudaamazonia.