Muro de empresa desaba durante chuva e interdita avenida em Manaus

O trânsito ficou caótico no local e como ainda há muitos blocos de concreto e pedaços de pedra no local é necessário cautela aos motoristas para evitar acidentes.

O incidente ocorreu durante a forte chuva que caia sobre toda Manaus, por volta das 23h. Com a força da água, os destroços do muro foram arrastados para avenida e bloquearam completamente uma faixa.

