Multidão lota postos de testagem para Covid após explosão de casos em Manaus; veja vídeo

Manaus/AM - Após o Amazonas voltar a registrar mais de mil casos de covid-19, o que não acontecia há mais de 9 meses, a procura por testagem do vírus também aumentou. Na internet, manauaras reclamam sobre a falta de testes em algumas UBS, devido ao aumento da procura. Nesta quarta-feira (12), logo após ser inaugurado, o Centro Municipal de Testagem para Covid-19, localizado no Studio 5, foi tomado por uma multidão de pacientes, com sintomas do Coronavírus. Multidão lota postos de testagem para Covid após explosão de casos em Manaus



Imagem: Portal do Holanda pic.twitter.com/aQVO2TSTB8 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 12, 2022 A Clínica da Família Carmem Nicolau, também registrou alta demanda de pacientes para a testagem da Covid. Já na clínica Samel, da rede privada, a demanda foi tão alta que alguns pacientes chegaram a ficar 5 horas na fila e ficaram frustrados ao serem informados de que os materiais para a testagem teriam acabado. ​Na última terça-feira (12), o Amazonas registrou 1.219 casos de covid-19, sendo 1.026 somente em Manaus. O estado não registrava mais de mil casos de Covid-19, desde o dia 9 de abril de 2021, quando registrou 1.172 casos da doença.

Your browser does not support the video tag.

