Multidão lota Ponta Negra para assistir ao espetáculo 'Sonho de Natal' em Manaus

A estreia do espetáculo acontece neste sábado, 10/12, às 20h, e seguirá sendo apresentado até o dia 25 de dezembro em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, situada na avenida Torquato Tapajós, nº 4.444, no bairro Colônia Santo Antônio, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, localizada na avenida Japurá, nº 2.020, no bairro Cachoeirinha. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e a classificação etária é livre.

Na oportunidade, foram entregues ainda, a tradicional Árvore de Natal, com nova iluminação, dentro da atual edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”.

As apresentações, de aproximadamente 35 minutos, contaram com a participação de 500 voluntários, 40 instrumentalistas tocando músicas natalinas, coral, percussão, dança e teatro. Na ocasião, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou que a ideia foi proporcionar ao público, que não consegue ir até a igreja, assistir ao espetáculo, além de ser um presente para Manaus.

Manaus/AM - O anfiteatro da Ponta Negra virou um 'mar de gente' durante as apresentações do espetáculo 'Sonho de Natal', nesta quinta-feira (08), na zona Oeste de Manaus.

