Mulher morre após ser esfaqueada na frente dos filhos em Manaus

O assassinato ocorreu na frente dos filhos da vítima durante um apagão de energia. Foram as crianças que contaram ao pai que viram o momento em que o namorado da mãe pulou o muro com uma faca na mão e atacou Cecília.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (27), por volta de 1h. O principal suspeito do crime é o atual namorado dela.

