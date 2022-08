Mulher morre ao ser arremessada de moto após acidente com carro em Manaus

A perícia esteve no local e colheu pistas das circunstâncias do acidente. A polícia não informou se o homem apresentava sinais de embriaguez ou se fez teste do bafômetro.

A mulher, de 44 anos, se chocou contra o parabrisa do veículo e foi arremessada por mais de 10 metros. Ela morreu antes da chegada do socorro.

