Mulher fica ferida em acidente que dilacerou perna de piloto em Manaus

Segundo o IMMU, Mônica e José Munhoz Rebelo, 56, trafegavam pela via, quando colidiram com um carro modelo Jeep. Munhoz sofreu ferimentos gravíssimos na perna e foi levado, juntamente com Mônica, para o Hospital João Lúcio. O homem teve a perna dilacerada.

Manaus/AM - O acidente ocorrido mais cedo nas imediações do aeroporto, no bairro Tarumã, teve outra vítima. Mônica Gonçalvez Luz, 25 anos, estava na garupa da motocicleta atingida e também precisou ser levada para o hospital.

