Mulher fica ferida após caminhão invadir comércio durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher ficou ferida após o motorista de um caminhão, identificado como Edílio Fonseca de Albuquerque, perder o controle e invadir um comércio nesta quinta-feira (07), na rua Desembargador Filismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus.

De acordo com Edílio, o veículo teria perdido o freio no momento em que descia uma rua. Com isso, o caminhão descontrolado acabou invadindo a faixada do comércio. Uma esteticista, identificada como Érica Santos, estava trabalhando no local no momento do acidente e acabou sofrendo ferimentos no braço.

O motorista foi socorrido para o Hospital João Lúcio. Já a mulher foi encaminhada para o SPA da zona Sul. Agentes de trânsito seguem monitorando a via em que o acidente aconteceu, e orientam que condutores evitem o trecho.