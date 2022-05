Mulher em motocicleta é esmagada por caminhão durante acidente em Manaus

A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente.

A vítima teria sido arrastada por pelo menos 50 metros de onde houve a colisão. O corpo da motociclista ficou preso embaixo do veículo e pedaços de cabelo ficaram no asfalto.

No local do acidente, uma testemunha informou que o motorista do caminhão, que estava descendo no sentido centro-bairro, teria tentado frear e chegou a buzinar, já a mulher tentou se jogar para o outro lado, entretanto, ela acabou sendo atingida e arrastada pelas rodas do veículo.

