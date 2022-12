Mulher é presa pela PF com drogas presas ao corpo em aeroporto de Manaus

De acordo com a PF, a Receita Federal acionou os agentes após o cão farejador K-9 detectar o material ilícito em bagagens. Durante a revista, foram encontrados 5 tabletes de maconha, com aproximadamente 1 quilo cada.

Manaus/AM - Duas pessoas com drogas escondidas em malas e uma passageira com drogas no corpo foram presas tentando sair da capital no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, nesta segunda-feira (19).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.