Mulher é encontrada morta com marcas de tiros em beira de ramal em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher foi encontrada morta com marcas de tiros na beira do Ramal Prainha, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, moradores que passavam na estrada se depararam com o corpo caído no chão. A vítima estava de bruços, trajando shorts, blusa, saltos e estava com uma bolsa.

Militares se deslocaram para o local indicado e constataram que a mulher estava com marcas de tiros. Entretanto, exames de necropsia devem confirmar a causa da morte.

A polícia segue investigando o caso.