Mulher, dois bebês e adolescente ficam feridos em acidente grave em Manaus

Manaus/AM - Fabiana Magalhães, 22, duas crianças de 1 e 2 anos, e um adolescente de 14, ficaram feridos ao serem atingidos por um carro na manhã desta quarta-feira (30), na rua Antenor Cavalcante, no bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste.

As quatro vítimas trafegavam em uma motocicleta quando colidiram com o automóvel que saia da rua São Francisco. Após o choque, o Samu foi acionado e encaminhou os feridos a um hospital.

Moradores informaram que Fabiana estava desacordada e as crianças que seriam enteadas dela sofreram várias escoriações pelo corpo. O adolescente teria batido a cabeça na queda, todos estavam sem capacete. Não foram repassados detalhes sobre o estado de saúde deles.

O motorista do carro, Gabriel Barbosa Rodrigues, permaneceu no local até a chegada da polícia e foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente. O carro dele ficou com a frente destruída após a colisão.